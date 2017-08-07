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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:01 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تصعيد واشنطن ضد واضطرابات تضرب كاراكاس، علاوة على معاناة شعوب جنوب أوروبا من موجة حارة غير مسبوقة.

1- ضغوط أمريكية وصينية على كوريا الشمالية بعد العقوبات

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وزير خارجية الصين يلتقي نظيره الكوري الشمالي في مانيلا اليوم (أ ف ب)

التقى وزير خارجية الصين وانج يي نظيره الكوري الشمالي ري هونج يو قبيل اجتماع أمني إقليمي تستضيفه رابطة دول شمال شرق آسيا (اسيان) التي تضم 10 دول في مانيلا.

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2- الفنزويلية "تحبط انتفاضة عسكرية"

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استنفار أمني لقوات الأمن الفنزويلية في كاراكاس اليوم (أ ف ب)

ألقت السلطات في فنزويلا القبض على عدد من الجنود حاولوا القيام بانتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما أعلن مسؤولون.

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3- مقتل 40 مدنيًا على يد مسلحين شمالي أفغانستان

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مقتل 40 مدنيًا على يد مسلحين شمالي أفغانستان (أ ف ب)

قال مسؤول أفغاني إن 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا على يد مسلحين في إقليم ساري بول شمال البلاد.

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4- مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في كنيسة نيجيرية

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وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث (أ ف ب)

قتل 12 شخصا في إطلاق نار استهدف كنيسة كاثوليكية في بلدة في جنوب شرق نيجيريا رجحت السلطات أن يكون سببه خلاف بين السكان المحليين.

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5- وفيات في موجة حر تضرب جنوب أوروبا

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موجة من الحر الشديد تضرب جنوب أوروبا - أرشيفية (أ ف ب)

أدت موجة من الحر الشديد ضربت جنوب أوروبا إلى مصرع عدد من الأشخاص، وتسببت بأضرار بملايين اليورو في قطاع الزراعة، فيما يرى العلماء أنه مثال أول لانعكاسات الاحترار المناخي على القارة في العقود المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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