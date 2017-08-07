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أيمن حفني يعود لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المصري

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أيمن حفني يعود لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المصري أيمن حفني يعود لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المصري

التحرير

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شارك أيمن حفني صانع ألعاب فريق في جزء من تدريبات الكرة بمران فريقه اليوم الأحد الذي أقيم علي الملعب الفرعى لاستاد برج العرب.

وشهدت التقسيمة التي أقيمت في نهاية مران اليوم مشاركة أيمن حفني بشكل تدريجي وذلك بعد ما تحسنت حالته من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

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وكان قد غاب أيمن حفنى عن تدريبات الزمالك بالفترة الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بشد في العضلة الضامة ليخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، قبل أن يشارك في جزء من التدريبات اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس والمقرر له بعد غد الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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