حقيقة انتقال «غالي» إلى النصر السعودي

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نفي نادر شوقي وكيل حسام غالي كابتن فريق الكرة بالنادي الأهلي الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الأخيرة عن التوصل لاتفاق نهائي مع نادي النصر السعودي من أجل الانضمام إلي صفوفه في الموسم الجديد لدوري عبد اللطيف الجميل.

وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة "لا توجد مفاوضات من الأساس مع نادي النصر الذي لعب له غالي من قبل وحتي الآن اللاعب مستمر وملتزم بتعاقده مع الأهلي وتركيزه مع فريق القلعة الحمراء فقط".

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وعن ما إذا كان غالي مستعدا من الأساس للعب للنصر أم لا أوضح شوقي "لا يمكن بناء قرار أو إبداء رغبة علي أمر من الخيال عندما يكون هناك عرض رسمي وقتها نفكر في الأمر".