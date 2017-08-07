وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد
وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد
10:48 م الأحد 06 أغسطس 2017
فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي
كاراكاس - (أ ش أ):
اعترف فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي، باستهداف قاعدة عسكرية بوسط فنزويلا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأحد، عن وزير الدفاع الفنزويلي - قوله إن منفذي الاعتداء على القاعدة العسكرية بمدينة فالنسيا هم مجموعة من المدنيين الذين ارتدوا ملابس عسكرية من بينهم ضابط سابق برتبة ليفتنانت ترك الخدمة العسكرية قبل 3 أعوام".
ورفض وزير الدفاع - مع ذلك - الكشف عن أسماء المشتركين في الهجوم على القاعدة العسكرية، مشيرا إلى عناصر يمينية متطرفة قامت بتجنيدهم بالتعاون مع حكومات أجنبية "لم يكشف عنها".
وتابع: "أن أفراد المجموعة تمكنوا من سرقة كمية من الأسلحة وأن القوات الفنزويلية تمكنت من دحر الهجوم على القاعدة العسكرية في وقت قصير واعتقال 7 أشخاص على الأقل سوف يتم مثولهم - لاحقا - أمام محكمة عسكرية".
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