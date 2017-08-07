أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد‎

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد‎

10:48 م الأحد 06 أغسطس 2017

وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد‎

فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي

كاراكاس - (أ ش أ):

اعترف فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي، باستهداف قاعدة عسكرية بوسط فنزويلا.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد، عن وزير الدفاع الفنزويلي - قوله إن منفذي الاعتداء على القاعدة العسكرية بمدينة فالنسيا هم مجموعة من المدنيين الذين ارتدوا ملابس عسكرية من بينهم ضابط سابق برتبة ليفتنانت ترك الخدمة العسكرية قبل 3 أعوام".

ورفض وزير الدفاع - مع ذلك - الكشف عن أسماء المشتركين في الهجوم على القاعدة العسكرية، مشيرا إلى عناصر يمينية متطرفة قامت بتجنيدهم بالتعاون مع حكومات أجنبية "لم يكشف عنها".

وتابع: "أن أفراد المجموعة تمكنوا من سرقة كمية من الأسلحة وأن القوات الفنزويلية تمكنت من دحر الهجوم على القاعدة العسكرية في وقت قصير واعتقال 7 أشخاص على الأقل سوف يتم مثولهم - لاحقا - أمام محكمة عسكرية".

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط هجوم على قاعدة عسكرية في فنزويلا واعتقال عدد من المهاجمين

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • قطر وتركيا تبدأن تدريب عسكري مشترك

    أخبار

  • مقتل ما لايقل عن 26 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب أفغانستان

    أخبار

إعلان

604ff22e20.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو