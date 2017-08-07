وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية بوسط البلاد‎

كاراكاس - (أ ش أ):

اعترف فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي، باستهداف قاعدة عسكرية بوسط فنزويلا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأحد، عن وزير الدفاع الفنزويلي - قوله إن منفذي الاعتداء على القاعدة العسكرية بمدينة فالنسيا هم مجموعة من المدنيين الذين ارتدوا ملابس عسكرية من بينهم ضابط سابق برتبة ليفتنانت ترك الخدمة العسكرية قبل 3 أعوام".

ورفض وزير الدفاع - مع ذلك - الكشف عن أسماء المشتركين في الهجوم على القاعدة العسكرية، مشيرا إلى عناصر يمينية متطرفة قامت بتجنيدهم بالتعاون مع حكومات أجنبية "لم يكشف عنها".

وتابع: "أن أفراد المجموعة تمكنوا من سرقة كمية من الأسلحة وأن القوات الفنزويلية تمكنت من دحر الهجوم على القاعدة العسكرية في وقت قصير واعتقال 7 أشخاص على الأقل سوف يتم مثولهم - لاحقا - أمام محكمة عسكرية".