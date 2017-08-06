نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف
نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف
11:19 م الأحد 06 أغسطس 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
التحقيق في وفاة سجين بدمياط.. ووكيل الصحة: كان مصابًا بقيئ دموي (صور)
أسوان - إيهاب عمران:
قال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي زار أسوان مؤخرًا ضمن الوفد الرئاسي لتنمية جنوب الوادي، وافق على ضم قريتي دابود والسيالة للمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي.
وأضاف عبد الصبور أنه تقدم بطلب لوزارة الإسكان والهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، لتوصيل الصرف للقرى المحرومة بحيز الدائرة، مشيرًا إلى وجود أرض في حيز قريتي السيالة ودابود تصلح لإنشاء محطات رفع عليها لدعم مشروع الصرف، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية أرسلت للمحافظة طلبًا لدراسة إدراج قريتي السيالة ودابود ضمن القرى التي يتم تنفيذ المشروع فيها بمعرفة صندوق "تحيا مصر".
ودعم المهندس إبراهيم محلب هذا الطلب حتى تمت الموافقة عليه.
كان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، زار أسوان الأسبوع الماضي، صحبة الوفد الرئاسي لتنمية جنوب الوادي، وذلك في إطار تفقد المشروعات القومية وأعمال التطوير بالمنطقة، والوقوف على مشكلات المواطنين، وبحث حلولها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ قنا يفتتح عددًا من محطات مياه الشرب بـ26 مليون جنيه
-
النائبة إيفلين متّى تطالب بترميم مسجد شطا التاريخي (صور)
-
476 طالبًا بالثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني بمقر لجانهم بكفر
-
إنشاء محطة صرف الصحي جديدة لخدمة أهالي كفر البطيخ في دمياط
إعلان
إعلان