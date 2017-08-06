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نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف

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مصراوي Masrawy

نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف

11:19 م الأحد 06 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي زار أسوان مؤخرًا ضمن الوفد الرئاسي لتنمية جنوب الوادي، وافق على ضم قريتي دابود والسيالة للمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي.

وأضاف عبد الصبور أنه تقدم بطلب لوزارة الإسكان والهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، لتوصيل الصرف للقرى المحرومة بحيز الدائرة، مشيرًا إلى وجود أرض في حيز قريتي السيالة ودابود تصلح لإنشاء محطات رفع عليها لدعم مشروع الصرف، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية أرسلت للمحافظة طلبًا لدراسة إدراج قريتي السيالة ودابود ضمن القرى التي يتم تنفيذ المشروع فيها بمعرفة صندوق "تحيا ". 

ودعم المهندس إبراهيم محلب هذا الطلب حتى تمت الموافقة عليه.

كان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، زار أسوان الأسبوع الماضي، صحبة الوفد الرئاسي لتنمية جنوب الوادي، وذلك في إطار تفقد المشروعات القومية وأعمال التطوير بالمنطقة، والوقوف على مشكلات المواطنين، وبحث حلولها.​

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