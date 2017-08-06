الجيش اللبناني: طائرات وزوارق إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني أن 3 طائرات وزورقين تابعين لإسرائيل اخترقوا الأجواء والمياه اللبنانية.

وذكر الجيش في بيان، الأحد، أن طائرة استطلاع إسرائيلية، اخترقت صباح اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

ولفت البيان إلى أن طائرتين إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

من جانب آخر، ألن الجيش اللبناني أن زورقاً حربياً إسرائيلياً اخترق فجر اليوم المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 481 مترا ولمدة 52 دقيقة، وأقدم زورق حربي مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 445 مترا ولمدة 12 دقيقة.

وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.