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رئيس صندوق التنمية الثقافية: طبع كتاب نادر أبرز مفاجآت ملتقى الخط العربي

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مصراوي Masrawy

رئيس صندوق التنمية الثقافية: طبع كتاب نادر أبرز مفاجآت ملتقى الخط العربي

11:06 م الأحد 06 أغسطس 2017

رئيس صندوق التنمية الثقافية: طبع كتاب نادر أبرز مفاجآت ملتقى الخط العربي

الدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الخط العربي أصبح جزء أصيل من رسالة وزارة الثقافة، فمن خلاله تستعيد ريادتها التاريخية في مجال فنون الخط العربي على نحو مدروس وفعال وممتد عبر الأجيال.

وأضاف "عواض" خلال مؤتمر صحفي للدورة الثالثة لملتقى الخط العربي، والتي تحمل اسم شيخ الخطاطين محمد عبد القادر، أن هذه الدورة لرمز فناني الخط العربي الكبار في مصر والعالم العربي والإسلامي وهو المبدع الكبير شيخ الخطاطين محمد عبد القادر، كواحد من رواد هذا الفن الجليل على مستوى العالم.

وكشف عواض عن "طبع كتاب نادر عن الخط العربي للكاتب عبد الفتاح عبادة، والكتاب النادر صدر عام 1915 ويحمل الكتاب بين طياته أسرار الخط العربي وأجناسه وكيف انتقل من الشرق إلى والغرب والعديد من النظريات؟".

وتنطلق فعاليات الملتقى 10 أغسطس وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

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