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إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة ببحيرة المنزلة

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مصراوي Masrawy

إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة ببحيرة المنزلة

11:05 م الأحد 06 أغسطس 2017

إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة ببحيرة المنزلة

ازالة التعديات

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت قوات الأمن في محافظة دمياط، حملة موسعة لليوم الثاني على التوالي، استهدفت التصدي لمحاولات البناء بالمخالفة للقانون في منطقة بحيرة المنزلة، حيث تمكنت من إزالة 72 حالة تعدي، و4 مزارع سمكية مخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 83 و39.

وقال مدير الأمن اللواء إيهاب خيرت، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحملات مستمرة لإزالة كافة المخالفات، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح بتطهير وتطوير البحيرة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بجهود قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون مع لجنة تطوير البحيرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

شارك في الحملة اللواء محمد ناجي أباظة حكمدار المديرية، واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن، والعميد سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد حسام الباز رئيس البحث الجنائي، والعميد حاتم حجاج رئيس فرع الأمن العام.​

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