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حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية في القناطر

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مصراوي Masrawy

حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية في القناطر

11:02 م الأحد 06 أغسطس 2017

حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية في القناطر

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، بحبس 7 أشخاص بينهم رقيب قوات مسلحة على المعاش، ومندوب شرطة مفصول، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، ضُبط بحوزتهم في كمين أمني بدائرة المركز.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوى، إخطارًا من المقدم طارق عادل، رئيس مباحث القناطر، بأنه أثناء تواجد النقيبين نصر الدين محمد بإدارة الطرق والمنافذ، وهلال على بمركز شرطة القناطر، والقوة المرافقة بكمين أمني على طريق (الحادثة - باسوس)، استوقفوا سيارة (تويوتا)، واشتبهوا بمستقليها.

وبتفتيش السيارة عُثر على سلاحين ناريين (طبنجتين وطلقات من ذات العيار).

وبالكشف عن المضبوطين، تبين أن بينهم رقيب قوات مسلحة، ومندوب شرطة مفصول من قوات أمن القاهرة، ومسجلين خطر هاربين من عدد كبير من الأحكام.

وبسؤالهم، قرروا باستخدام السلاح للدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر رقم 68664 إداري مركز القناطر، وتولت النيابة التحقيق.​

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