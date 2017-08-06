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مصادر أمنية تركية: إصابة 3حراس أمن جنوب شرقي تركيا

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية تركية: إصابة 3حراس أمن جنوب شرقي تركيا

11:08 م الأحد 06 أغسطس 2017

مصادر أمنية تركية: إصابة 3حراس أمن جنوب شرقي تركيا

الشرطة التركية

دياربكر - (د ب أ): 

ذكرت مصادر أمنية أن 3 حراس أمن في هجوم مسلح نفّذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، الأحد، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلا عن المصادر الأمنية،التي لم يتم كشف النقاب عن هويتها،" أن إرهابيي "بي كية كيه" هاجموا مجموعة من الحراس بمنطقة هازرو التابعة لولاية دياربكر".

وأوضحت "أن اشتباكات اندلعت بين الإرهابيين والحراس في المنطقة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة حراس أمنيين، جرى نقلهم إلى المستشفيات".

وعلى خلفية ذلك، أطلقت القوات المسلحة التركية عملية أمنية واسعة في محيط المنطقة للقبض على الإرهابيين الهاربين.

ووفقا للأناضول، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كيه كيه " وملاحقة عناصره، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات ينفّذها الحزب الانفصالي داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.

وتصنف التركية حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

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