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غسان سلامة يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي

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مصراوي Masrawy

غسان سلامة يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي

10:51 م الأحد 06 أغسطس 2017

غسان سلامة يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا

(مصراوي)

تعهد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعد لقاءات جمعته بالسراج وعقيلة صالح، وذلك في اليوم الثاني له في ليبيا بعد لقاءه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقر إقامته في القبة.

كما صرح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تعيين المبعوث الجديد ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللبناني، غسان سلامة، يعد إضافة مهمة للأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

من جهته، قال سلامة، في تصريحات صحفية: "لقد بحثنا السبل الآيلة لتعزيز استقلال ليبيا وثبات مؤسساتها والبحث المشترك عن كل السبل من أجل إخراج العملية السياسية من الدوامة التي انزلقت إليها، مضيفًا: "ضيفاً أنه "لا تساورني أية شكوك بشأن الصعوبات والتحديات الماثلة أمامنا. غير أنني متفائل وكلي أمل في أن تتمكن ليبيا من الخروج من هذه الأزمة".

واتساقاً مع استراتيجيته الرامية إلى الالتقاء بجميع الأطراف المتصارعة في جميع أنحاء ليبيا، التقى سلامة زعماء القبائل في القبة وناشطات في مدينة البيضا وتم تبادل الآراء والمقترحات بشأن أفضل السبل للنهوض بالعملية السياسية.

يشار إلى أن زيارة مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة هي الأولى إلى ليبيا، منذ توليه مهام منصبه في يونيو الماضي.

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