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البيئة تتحقق من إصابة سائحة نمساوية في هجوم لسمكة قرش بالبحر الأحمر

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البيئة تتحقق من إصابة سائحة نمساوية في هجوم لسمكة قرش بالبحر الأحمر البيئة تتحقق من إصابة سائحة نمساوية في هجوم لسمكة قرش بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

البيئة تتحقق من إصابة سائحة نمساوية في هجوم لسمكة قرش بالبحر الأحمر

10:59 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن الوزارة تتحقق من إصابة سائحة نمساوية بالغة من العمر 20 عامًا، هاجمتها سمكة قرش بشاطئ مرسى علم.

وكان موقع "كلاين تسايتونج" النمساوي، نشر بيان نقله عن وزارة الخارجية النمساوية، يفيد بتعرض إحدى السائحات -تبلغ من العمر 20 عامًا- لهجوم من سمكة قرش في شاطئ مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

ووفقًا للموقع فإن الفتاة تخضع للعلاج في المستشفى ولا خطورة على حياتها.

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مصراوي Masrawy

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