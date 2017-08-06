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بـ«وقت إضافي».. الترجي يخطف البطولة العربية من الفيصلي

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بـ«وقت إضافي».. الترجي يخطف البطولة العربية من الفيصلي بـ«وقت إضافي».. الترجي يخطف البطولة العربية من الفيصلي

التحرير

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توج فريق الترجي التونسي بكأس البطولة العربية، على حساب نظيره الفيصلي الأردني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية.

بادر فريق الترجي التونسي بتسجيل هدفين عن طريق لاعبه سعد بقير في الدقيقة 46 و54.

وقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة 72 عن طريق لاعبه أكرم الزوي، قبل أن يضيف خليل زيد بني عطية هدف التعادل للنسور في الدقيقة 88، قبل انتهاء الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

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وفي الشوط الأول الإضافي سجل فريق الترجي هدف الفوز في الدقيقة 101.

يذكر أن هذه النسخة هي الثانية التي يفوز بها فريق الترجي التونسي عبر تاريخه.

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التحرير

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