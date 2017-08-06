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مساعد وزير الخارجية الأسبق: حفتر يزور القاهرة لبحث التوتر مع إيطاليا

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: حفتر يزور القاهرة لبحث التوتر مع إيطاليا مساعد وزير الخارجية الأسبق: حفتر يزور القاهرة لبحث التوتر مع إيطاليا

التحرير

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قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القاهرة تعتبر لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مركز الاستشارة الأول، حيث يجد الدعم الأكبر باعتباره قائد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات عالقة بين «حفتر» ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بعد طلب الأخير من إيطاليا إرسال قطع بحرية للمياة الليبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

أضاف خلاف، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن «حفتر» حضر للقاهرة للاستماع للرؤية المصرية في كيفية التعامل مع هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك وسائط دبلوماسية بين قائد الجيش الليبي وإيطاليا، لافتًا إلى أن مصر لها باع كبير في العلاقات مع الأطراف الأوروبية بما يُمكّن من التخفيف بين «حفتر» وروما، بالإضافة إلى وضعية مصر في مجلس الأمن والتي تسمح لها بأن تنتاول الملف باهتمام أكبر من أي دولة أخرى.

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أوضح أن المعول الأساسي هذا الأمر هو الجوار المباشر بين مصر وليبيا، ما يجعل أي توتر عسكري في الأراضي الليبية قد تشعر به مصر بالتبعية، معربًا عن اعتقاده بأن القاهرة ستقدم النصيحة المناسبة للتعامل مع هذ الموقف، وقد تلعب دورًا مع «السراج» أو مع الإيطالية.

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التحرير

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