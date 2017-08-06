ابنة القتيل هشام كامل تُكذب وزيرة الهجرة: لم نستلم جثمانه

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قالت ايلاريا هشام كامل، نجلة المواطن المصري هشام كامل، الذي قتل في حادث سرقة بالإكراه بولاية أوهايو الأمريكية، إن والدها لم يكن يحمل الجنسية الأمريكية، وأن مقتله كان بغرض السرقة رغم أن الجناة لم يتمكنوا من سرقة أي شيء، موضحة أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحًا، وتم إعلامهم بالواقعة الساعة التاسعة أي بعد الواقعة بساعتين.

وأضافت إيلاريا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن أربعة أشخاص قاموا بتنفيذ العملية في أحد الأماكن الخارجة عن سيطرة القوات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان والدها ذاهب من أجل بيع سيارته، وبعد الحادث انتقلت القوات الأمن على الفور للمكان، ونقلوا والدها للمستشفى حيث توفى فور وصوله غرفة العمليات.

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وأشارت إلى أن الشرطة الأمريكية عثرت على السيارة التي كان يستقلها المتهمون الأربعة، لكن دون أدلة على من نفذ الجريمة، موضحة أنه سيم دفن والدها يوم الجمعة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب صعوبة نقل الجثمان لمصر.

وتابعت : «لسه مستلمناش الجثمان زي ما قالت وزيرة الهجرة، ونتابع مع السفارة باستمرار وأناشد المسؤولين بضرورة ضبط وحساب القتلة وأن لا تمر تلك الواقعة مرور الكرام».