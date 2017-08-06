أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ابنة القتيل هشام كامل تُكذب وزيرة الهجرة: لم نستلم جثمانه

Google+ Print
ابنة القتيل هشام كامل تُكذب وزيرة الهجرة: لم نستلم جثمانه ابنة القتيل هشام كامل تُكذب وزيرة الهجرة: لم نستلم جثمانه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت ايلاريا هشام كامل، نجلة المواطن المصري هشام كامل، الذي قتل في حادث سرقة بالإكراه بولاية أوهايو الأمريكية، إن والدها لم يكن يحمل الجنسية الأمريكية، وأن مقتله كان بغرض السرقة رغم أن الجناة لم يتمكنوا من سرقة أي شيء، موضحة أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحًا، وتم إعلامهم بالواقعة الساعة التاسعة أي بعد الواقعة بساعتين.

وأضافت إيلاريا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن أربعة أشخاص قاموا بتنفيذ العملية في أحد الأماكن الخارجة عن سيطرة القوات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان والدها ذاهب من أجل بيع سيارته، وبعد الحادث انتقلت القوات الأمن على الفور للمكان، ونقلوا والدها للمستشفى حيث توفى  فور وصوله غرفة العمليات.

شاهد أيضا

وأشارت إلى أن الشرطة الأمريكية عثرت على السيارة التي كان يستقلها المتهمون الأربعة، لكن دون أدلة على من نفذ الجريمة، موضحة أنه سيم دفن والدها يوم الجمعة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب صعوبة نقل الجثمان لمصر.

وتابعت : «لسه مستلمناش الجثمان زي ما قالت وزيرة الهجرة، ونتابع مع السفارة باستمرار وأناشد المسؤولين بضرورة ضبط وحساب القتلة وأن لا تمر تلك الواقعة مرور الكرام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)