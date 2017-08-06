قنصل مصر: نتواصل مع السلطات الأمريكية لضبط قتلة هشام كامل

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قال السفير أحمد فاروق، القنصل المصري العام بنيويورك، تعليقًا على مقتل المواطن المصري «هشام كامل» الذي تم قتله في ولاية كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك تعاون بين السفارة وبين أجهزة الأمن في أمريكا لكشف ملابسات الحادث، موضحًا أنه عرض المساعدة بتولي نقل الجثمان لمصر ولكن الأسرة اختارت أن يتم الدفن في أمريكا.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه قدم واجب العزاء لأسرة القتيل، مؤكدًا أن كامل يبلغ من العمر 52 عامًا ولقى مصرعه إثر مقاومته لمحاولة سرقة سيارته في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

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وأشار إلى أن قنصلية مصر في نيويورك على تواصل مستمر بالسلطات الأمريكية لضبط الجناة ومعاقبتهم رداً على مقتل المواطن المصري هشام كامل، موضحًا أنه لا يعلم تمام العلم بأن هذا القتيل قد حصل على الجنسية الأمريكية من عدمه.