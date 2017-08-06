أسلاك الضغط العالي في الأقصر تهدد 100 أسرة بأمراض سرطانية

التحرير

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حاصرت الأمراض السرطانية نحو 100 أسرة بنجع الطويل في منطقة الكرنك شمالي الأقصر، نتيجة الإشعاع الناجم عن أسلاك الضغط العالي المارة فوق منازلهم.

ووجه أهالي القرية شكواهم إلى المسؤولين لحمايتهم من أسلاك الضغط العالي، وقال محمد عبد الرازق أحد سكان المنطقة، لـ"التحرير": «كنت أقطن في منازل بالإيجار سابقًا، ومنذ ما يزيد على 12 عامًا، أكرمني الله بشراء قطعة أرض في تلك المنطقة لرخص سعرها الذي نستطيع دفع ثمنه».

وتابع: ظروف المعيشة الصعبة هي من سمحت لنا بشراء تلك الأرض على أمل إزالة أسلاك الضغط العالي مستقبلًا، كما أخبرونا عند الشراء، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، مما يجعلنا في عناء من الأمراض السرطانية الناتجة من ذبذبات كهرباء الضغط العالي الذي يمر فوق منازلنا بقوة 11 ألف كيلو فولت.

وأشار الديب عبد العزيز - الذي يعيش و10 بنات له في منزله الصغير- إلى أن هناك شركات بمناطق أخرى قريبة منهم، قامت بإزالة الأسلاك وتمريريها من تحت الأرض، وأكد أنه لا يستطيع شراء بيت غير الذي يمتلكه، ويعاني من ضعف الكهرباء وتلف الأجهزة الكهربائية بسبب الضغط العالي، وعقب: «الفقراء ليس بيدهم شيء سوى اللجوء إلى الله، في ظل عدم اعتناء المسئولين بهم».

وأشارت إحدى السيدات إلى أن ابنتها صعقت بالكهرباء وأحرقتها منذ زمن، عند قيامها باللهو فوق سطح المنزل، وكلفهم ذلك عناءً في علاجها لعدة سنوات، مؤكدة أن جميع الجيران ممن يمر السلك فوق منازلهم لا يستطيعون بناء أكثر من دور واحد، ويمتنعون عن الصعود إليه أيضًا.

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وذكرت وفاء ابنة السيدة، ما حدث لها من قبل بقيامها باللهو فوق سطح منزلهم المجاور لأسلاك الضغط العالي ولمس أحد الأسياخ الحديدية الخارجة من أحد الأعمدة الخرسانية، مما أدى إلى صعقها واحتراق ملابسها وجسدها، لافتة إلى أنه لولا تدخل العناية الإلهية لكانت فارقت الحياة.

وذكر محمود حسين أن أحد أسلاك الضغط العالي سقط على الأرض في قريته سابقا، ووصف تلك اللحظات بالصعبة، مردفا: «حينها حرمنا الأطفال من الخروج إلى الشارع وكنا في حذر خلال تجولنا»، وطالب مسئولي الأقصر بضرورة توفير حل عاجل لهم وإزالة الضغط العالي من المنطقة أو تمريره تحت الأرض.

ومن جانبه نوه المهندس حجاج عبده رئيس قطاع كهرباء الأقصر بأن تلك المنازل مبنية بالمخالفة للقانون لوجود أسلاك الضغط سابقًا قبل إنشائها.

وقال حجاج لـ"التحرير" في حالة وجود كتلة سكانية متضررة من ذلك الأمر عليهم بالقيام بإرسال طلب جماعي إلى محافظ الأقصر لإدراج رفع تلك الخطوط ضمن ميزانية الدولة أو على حساب المحافظة.