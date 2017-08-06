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الكهرباء: قطعنا شوطا كبيرا نحو إنشاء محطة الضبعة النووية (فيديو)

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الكهرباء: قطعنا شوطا كبيرا نحو إنشاء محطة الضبعة النووية (فيديو) الكهرباء: قطعنا شوطا كبيرا نحو إنشاء محطة الضبعة النووية (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير الدكتور محمد شاكر، عقد برتوكولا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لتطهير إحدى قطع الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي من الألغام، بقيمة مليوني جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لتوقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية حتى الآن، ولكن قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنشاء المحطة، مشيرًا إلى أن ستبدأ في تطهير 11 ألف فدان بالساحل الشمالي من الألغام، وذلك استعدادًا لمشروع الضبعة النووي.

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