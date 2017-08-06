الكهرباء: قطعنا شوطا كبيرا نحو إنشاء محطة الضبعة النووية (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير الدكتور محمد شاكر، عقد برتوكولا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لتطهير إحدى قطع الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي من الألغام، بقيمة مليوني جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لتوقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية حتى الآن، ولكن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنشاء المحطة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ في تطهير 11 ألف فدان بالساحل الشمالي من الألغام، وذلك استعدادًا لمشروع الضبعة النووي.