أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة السودانية تناشد المواطنيين بتسليم الأسلحة غير المقننة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السودانية تناشد المواطنيين بتسليم الأسلحة غير المقننة

10:44 م الأحد 06 أغسطس 2017

الحكومة السودانية تناشد المواطنيين بتسليم الأسلحة غير المقننة

الخرطوم - (أ ش أ):

أصدرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان، في اجتماعها، الأحد، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، إعلانا تحذيريًا حثت فيه المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو عربات غير مقننة، تسليمها للقوات المشتركة أو للجنة الولائية أو لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة فورًا.

وأكد الإعلان التحذيري أنه لا يسمح لأي شخص - غير أفراد القوات النظامية - بحمل أو حيازة أو تخزين أي أسلحة أو ذخائر، وأن القوات النظامية والجهات المختصة ستقوم بحملة شاملة لجمع ونزع السلاح.

وطالب الإعلان جميع المواطنين بالتعاون مع القوات المشتركة والجهات المختصة وإرشادها إلى أي أماكن توجد بها أسلحة أو ذخائر أو عربات غير مقننة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين (الطوارئ والسلامة العامة، والقانون الجنائي، وقانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات) في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة أو ذخائر أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها، وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة، كما ستتم مصادرة أي عربة غير مقننة.

وفي سياق متصل، يتوجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث يترأس الاجتماع التنويري الأول لولاة ولايات دارفور الخمس، وقيادات الأجهزة الأمنية والتشريعية والعدلية والأهلية حول عملية جمع السلاح.

وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف - في تصريح صحفي - إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بجمع السلاح من المدنيين وحصره في أيدي القوات النظامية، موضحاً أن عملية جمع السلاح ستشمل جميع ولايات السودان، وتتضمن المرحلة الأولى ولايات دارفور وكردفان، مبرزاً أن الاجتماع سيناقش خطة ولاية شمال دارفور حول جمع السلاح ووضع المطلوبات الخاصة بها التوقيتات الزمنية لها.

وأضاف أن نائب الرئيس سيلتقي بلجان أمن الولايات والقيادات التشريعية والعدلية والأهلية، مؤكداً استعداد ولايته لتنفيذ عملية جمع السلاح، وإجراء المصالحات القبلية والسلام الاجتماعي؛ خاصةً بعد تعافيها من الحرب.

هذا المحتوى من

3ebb39203f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس السوداني يدعو العالم الإسلامي إلى التعاون وتناسي الخلافات

    أخبار

  • مساعد الرئيس السوداني: نراهن على العلاقات التاريخية مع

    أخبار

  • الولايات المتحدة تثني على جهود السودان في مكافحة الارهاب

    أخبار

  • الملك سلمان والبشير يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

    أخبار

إعلان

8d8c993b1c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري