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التحقيق في وفاة سجين بدمياط.. ووكيل الصحة: كان مصابًا بقيئ دموي (صور)

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مصراوي Masrawy

التحقيق في وفاة سجين بدمياط.. ووكيل الصحة: كان مصابًا بقيئ دموي (صور)

10:40 م الأحد 06 أغسطس 2017

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دمياط - محمد إبراهيم:

بدأت نيابة مركز دمياط، مساء اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة وفاة محتجز بقسم شرطة مركز كفر البطيخ داخل مستشفى طوارئ كفر سعد، بعد ساعات من إجرائه عملية جراحية.

وقال الدكتور جمال الزيني، وكيل مديرية الشؤون الصحية بدمياط، إن السجين احتياطيًا "م. د" 27 سنة، وصل مستشفى الطوارئ بكفر سعد مساء الخميس المنقضي بعد تحويله من مركز الجهاز الهضمي بالأعصر، وكان فاقدًا للوعي.

وأضاف أنه تابع فحوصات الحالة، وتبين أن المتوفي كان مصابًا بنزيف شرجي وقيئ دموي، وأنه جرى تقديم الإسعافات الأولية له وإلحاقه بغرفة العناية المركزة لخطورة حالته، وإخطار قوات الأمن بحالته.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مركز كفر البطيخ عقب واقعة الوفاة، فيما طالب عدد من أقارب المتوفي النيابة العامة بالتحقيق.

وقال أحمد دعادير، أحد أقرباء المتوفي، إن ابن عمه توجه إلى قسم شرطة مركز كفر البطيخ لتحرير محضر بشأن مشاجرة كان هو أحد طرفيها، في 7 يونيو المنقضي، لكنه احتجز لمدة تزيد عن 60 يومًا، مضيفًا: "فجأة عرفنا إنه فاقد الوعي ونقل إلى مستشفى الطوارئ لأنه يعاني نزيفًا داخليًا".​

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