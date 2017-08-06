ندمت على انفصالها من السبكي وخعلت الحجاب.. 13 معلومة عن عفاف رشاد

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يألف جمهور السينما والتلفزيون وجهها، ولا يعرف الكثيرون أنها كانت الزوجة الأولى في حياة المنتج محمد السبكي، ومؤخرًا أثارت الجدل بسبب ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية بدون الحجاب، رغم أنها صرحت قبل 3 أعوام بأنها لن تخلعه، لكنها بررت دوافع هذا القرار المفاجئ.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة عفاف رشاد.

1- ولدت في 30 ديسمبر 1957، أي أنها تبلغ من العمر 60 عامًا.

2- تخرجت من المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار".

3- بدأت مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وشاركت على مدار حياتها الفنية بعدد من الأفلام والمسلسلات أشهرها: "العذراء والشعر الأبيض، نساء خلف القضبان، قلب الأسد، القشاش، عبده موتة، سمير أبو النيل".

4- تزوجت في بداية حياتها من المنتج محمد السبكي، قبل أن يدخل في مجال الإنتاج السينمائي، وبعد تخرجه في كلية الحقوق وعمله مع شقيقه "أحمد" في إدارة نادي الفيديو.

5- ذكرت أنها كانت سبب دخول "محمد" في مجال الإنتاج السينمائي، إذ أحب الوسط من خلالها، وكانت تصحبه إلى أماكن التصوير، على حد قولها.

6- انفصلت عن المنتج محمد السبكي بسبب الغيرة، وعن ذلك قالت: "مينفعش أقبل أشوف جوزي مع دي ومع دي، وهو عشان منتج كانت البنات حواليه".

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7- تولت تربية ابنها الوحيد "عمر"، الذي كان يبلغ من العمر عامين، وقت انفصالها عن والده، محم السبكي، وكانت له بمثابة الأب والأم معا.

8- ندمت على انفصالها من محمد السبكي، وقالت: "كل الرجالة كده وكان لازم أستحمل عشان ابني يتربى في حضن أبوه ويعرفه الصح من الغلط لكن معلش اللي حصل"، على حد تصريحاتها لبرنامج "هوليوود الشرق".

9- قالت إن سبب اختائفها عن الشاشة لمدة 6 سنوات هو تفرغها لرعاية ابنها عمر، حتى يلتحق بكلية الطب، وبالفعل هو حاليا أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

10- أوضحت أن والده محمد السبكي طلب أن يعمل معه في الوسط الفني لكنه رفض، وعرض عليه إنشاء شركة إنتاج خاصة به ومساعدته حسب ما يريد، لكن عمر اعتذر، وطلب من والده الاستمرار في طريق دراسة الطب، فعرض عليه والده إرساله لدراسة الطب بإنجلترا لكن عمر فضل البقاء في مصر وإكمال دراسته بها، على حد تصريحاتها الصحفية.

11- أكدت أنها لا تفضل العمل مع شركة "السبكي" للإنتاج السينمائي لأنها لا تحصل على أجر نظير ذلك، وقالت إن شقيق طليقها أحمد السبكي أبلغها أنها لن تحصل على أجر في مقابل أن يجعلها "أم السينما المصرية".

12- ظهرت قبل 3 أعوام مرتدية الحجاب في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد، وظن البعض أنه تقليد متعارف عليه لدى الفنانات، وهو ارتداء الحجاب في العزاء، ولكنها شعرت برغبة في عدم خلع الحجاب بعد أدائها مناسك الحج، مؤكدة أنها لن تعتزل التمثيل وستقبل بالأدوار التي تتطلب ارتداء الحجاب فقط.

13- فاجئت الجمهور بظهورها في آخر لقاء تلفزيونية بدون الحجاب، وشرحت أسباب ذلك قائلة إن سبب خلعها للحجاب هو ظروف صحية، إذ أنها تعاني من صداع نصفي وكهرباء زائدة في المخ، مشددة على أن الحجاب هو حجاب القلب وليس المظهر فقط، وتابعت أن الدين المعاملة وليس بالملابس، وأنه لا يهمها حديث الناس، وإنما علاقتها بالله تعالى.