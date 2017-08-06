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​رئيس الوزراء: ما اتخذناه من قرارات سيؤتي ثماره قريبًا

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء: ما اتخذناه من قرارات سيؤتي ثماره قريبًا

10:01 م الأحد 06 أغسطس 2017

​رئيس الوزراء: ما اتخذناه من قرارات سيؤتي ثماره قريبًا

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الاحتياطي والنقدي وتحسن الموقف الاقتصادي المصري، يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية في انخفاض مؤشرات البطالة وعجز الموازنة وانخفاض الدين العام.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، ردًا على تراجع أمام الجنيه: "ما اتخذناه من قرارات خلال العام الحالي سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة".

وعن قرارات الرئيس في احتفالية عيد العلم، أوضح إسماعيل، أن منظومة البحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتكريم مجموعة من العلماء خطوة إيجابية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس هامة جدًا وهي ربط البحث العلمي بمؤسسات الدولة والإنتاج بحيث تكون الأبحاث مرتبطة باحتياجات السوق.

وكرم الرئيس ، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصاده

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