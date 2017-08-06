الفيصلي يرفض الهزيمة في البطولة العربية.. ويذهب للوقت الإضافي

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انتهي الوقت الأصلي من مباراة الترجي التونسي والفيصلي الأردني بكأس البطولة العربية بالتعادل الأيجابي بهدفين لكل فريق وسيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين في المباراة التي تقام بينهما علي استاد الاسكندرية ضمن الجولة النهائية من البطولة العربية التي أقيمت في مصر من 22 يوليو و حتي 6 أغسطس.

كان سعد بقير لاعب الترجي قد سجل هدفان الترجي التونسي، و تمكن اكرم الزوي من تسجي الاول للفيصلي.

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قبل أن يسجل خليل عطية الهدف الثاني ليتعادل للفيصلي الاردني في مرمى الترجي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.