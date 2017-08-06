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تفاصيل اجتماع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

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التقى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم باستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية والتى تجمع فريقي الفيصلي الأردنى والترجى الرياضي التونسي.

ناقش اللقاء النجاحات التى حققتها البطولة العربية للأندية لكرة القدم التى استضافتها باستاد السلام بالقاهرة واستاد الجيش ببرج العرب واستاد الإسكندرية بمشاركة 12 فريقا عربيا من بينهم فريقا الأهلى والزمالك، كما تطرق اللقاء إلى أداء الفرق العربية المشاركة بالبطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالتنظيم المتميز لمباريات البطولة العربية لكرة القدم بمصر وحسن الاستضافة لجميع الفرق المشاركة بالبطولة والوفود المرافقة لها، لافتا إلي نجاح فعاليات البطولة وحرص جميع القائمين على تنظيمها بالخروج بها فى أبهي صورة لتؤكد قدرة مصر التنظيمية للبطولات الرياضية الدولية والعربية.

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