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نهائي البطولة العربية| شوط أول سلبي بين الترجي والفيصلي

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نهائي البطولة العربية| شوط أول سلبي بين الترجي والفيصلي نهائي البطولة العربية| شوط أول سلبي بين الترجي والفيصلي

التحرير

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقى الترجى التونسى والفيصلى الأردنى، والمقامة بينهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى نهائى البطولة العربية.

تبادل الفريقان الهجمات الخطيرة خلال الـ45 دقيقة الأولى للمباراة، لكنهما فشلا فى هز الشباك، وتفوق الفيصلى فى التدخلات الناجحة بنسبة 65% أمام الترجى.

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وتمكن الفيصلي من الصعود للمباراة النهائية بعدما ألحق الهزيمة ببطل «الأهلي» بنتيجة 2-1، ليقضي على حلم جماهير الأحمر بالتتويج باللقب.

واستطاع الترجي التونسي اللحاق ببطل الأدرن «الفيصلي» إلى نهائي البطولة العربية فى نسختها 2017، إثر فوزه على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي.

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