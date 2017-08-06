بعد وفاة الطفله «جنا»..نائب: هناك حالة من الإهمال بالمستشفيات الحكومية

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تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بسبب واقعة الطفلة «جنا» التى توفيت نتيجة ورم سرطانى فى المخ أمام إحدى مستشفيات السرطان، مطالبا وزير الصحة بكشف حقيقية ما حدث للرأى العام ومحاسبة المسئولين فى حالة وجود تقصير.

وقال الجزار فى تصريحات صحفيه له، إن جميع وسائل التواصل الاجتماعى تناقلت خبر وفاة الطفلة جنى، بعدما رفض المستشفى علاجها وتعامل بشكل سيئ مع والد الطفلة وهو أمر يحتاج إلى كشف جميع ملابساته حتى لا يمر الأمر مرور الكرام.

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وأضاف: «للأسف الشديد هناك حالة من الإهمال يعانى منها المواطن فى جميع المستشفيات الحكومية وهو شيء معلوم لوزير الصحة وجميع النواب، مؤكدا أنه يتلقى مئات الشكاوى من المواطنين فى الدائرة تشتكى من سوء المعاملة والإهمال فى المستشفيات الحكومية».