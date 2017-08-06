أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد وفاة الطفله «جنا»..نائب: هناك حالة من الإهمال بالمستشفيات الحكومية

Google+ Print
بعد وفاة الطفله «جنا»..نائب: هناك حالة من الإهمال بالمستشفيات الحكومية بعد وفاة الطفله «جنا»..نائب: هناك حالة من الإهمال بالمستشفيات الحكومية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بسبب واقعة الطفلة «جنا» التى توفيت نتيجة ورم سرطانى فى المخ أمام إحدى مستشفيات السرطان، مطالبا وزير الصحة بكشف حقيقية ما حدث للرأى العام ومحاسبة المسئولين فى حالة وجود تقصير.

وقال الجزار فى تصريحات صحفيه له، إن جميع وسائل التواصل الاجتماعى تناقلت خبر وفاة الطفلة جنى، بعدما رفض المستشفى علاجها وتعامل بشكل سيئ مع والد الطفلة وهو أمر يحتاج إلى كشف جميع ملابساته حتى لا يمر الأمر مرور الكرام.

شاهد أيضا

وأضاف: «للأسف الشديد هناك حالة من الإهمال يعانى منها المواطن فى جميع المستشفيات الحكومية وهو شيء معلوم لوزير الصحة وجميع النواب، مؤكدا أنه يتلقى مئات الشكاوى من المواطنين فى الدائرة تشتكى من سوء المعاملة والإهمال فى المستشفيات الحكومية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)