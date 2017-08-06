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رد يوسف الحسيني على اتهامه بتلقي رشوة لإسقاط السيسي (فيديو)

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رد يوسف الحسيني على اتهامه بتلقي رشوة لإسقاط السيسي (فيديو) رد يوسف الحسيني على اتهامه بتلقي رشوة لإسقاط السيسي (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات عن تلقيه رشوة من مسئولين قطريين لإسقاط رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

علق الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه على قناة «أون لايف»: «هذه حدوتة لا أعتقد أنه من اختلقها ما هو إلا شخص تافه وعبيط، ولا ألوم من صدقها فهم أحرار في تفكيرهم»، موضحًا: «98% من العاملين في مجال التقديم التليفزيوني ضد جماعة الإخوان وضد السياسات القطرية ضد والمنطقة العربية».

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وأضاف الحسيني ردا على تلقيه هو وإعلاميين رشوة بمئات الملايين من الدولارات: «لما معانا الملايين دية هنقعد نعمل ايه هنا، كنا خدنا الترارملم (الأموال) وأنفقناه في عاصمة أوروبية أو أمريكية أو طوكيو.. يا خبر أبيض دول مئات الملايين من الدولارات، في الأخر هنقعد عشان نعمل مخطط لإسقاط رئيس الجمهورية، إيه الناس العبط دية؟!».
 

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التحرير

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