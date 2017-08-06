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منى برنس: اشتريت نبيذا احتفالا بـ«خصم» راتبي.. وهفضل أرقص

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منى برنس: اشتريت نبيذا احتفالا بـ«خصم» راتبي.. وهفضل أرقص منى برنس: اشتريت نبيذا احتفالا بـ«خصم» راتبي.. وهفضل أرقص

التحرير

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قالت الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، إنها اشترت نبيذًا أبيض، وسمك بوري، بعد خصم إدارة جامعة السويس جزءا من راتبها، معقبة: "سأظل أرقص، وأقول لبتوع جامعة السويس، مش هبقى زيكوا أبدا مهما خصموا من مرتبى".

وأضافت منى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "جامعة السويس خصمت من راتبى الشهر الحالى 4100 جنيه رغم أن رئيس الجامعة نفى أى خصومات، كما تم خصم 3500 جنيه من راتب شهر يونيو".

وتابعت: "عمرى ما هدخل أقول أى كلام فى المحاضرة أو أشتغل بطريقة الكُتّاب، ولن أبتز الطلاب عشان يشترى كتابى، ولا عمرى هتحرش بطلبة ولا عمرى هدى دروس خصوصية ولا عمرى هاخد هدايا من الطلبة، هفضل منى برنس أستاذة بجد عارفة يعنى إيه تدريس، عارفة يعنى إيه حوار واختلاف آراء، وكاتبة روائية، مؤلفاتى بتدرّس برة ، وبيتعمل عليها دراسات أكاديمية مختلفة، ومترجمة، أضيف للمكتبة العربية دراسات ونصوصا أدبية، وهفضل أرقص وأغنى وأبدع كتابة وترجمة وأفرح بحياتى".

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وكانت جامعة السويس قد أقرت خصمًا على الدكتورة من البرنس، كعقاب لها على القيام بالسفر خارج مصر على نفقة الجامعة وعدم قيامها بتنفيذ ما سافرت من أجله بتكليف من الجامعة.

ويذكر أنه انتشرت خلال الفترة الماضية مقاطع للدكتورة منى البرنس، تظهر فيها وهي "ترقص".

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التحرير

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