حمودة: تسجيل ياسين لاشين غير قانوني.. والسجن 5 أعوام لمسربه (فيديو)

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قال المحامي محمد حمودة، إن التسجيل المتداول والمنسوب للدكتور ياسين لاشين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والذي يهدد خلاله إحدى الفتيات، طالبًا منها التصوير عارية؛ لا يُعتد به على الإطلاق من الناحية القانونية، مشدّدًا على أنه «غير قانوني».

أضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن «وفقًا لنصوص القانون يجب سجن من سرب وسجله بحكم القانون، حيث أن ذلك بمثابة جريمة جنائية فيها انتهاك لحرمة الغير».

تابع: «كفاية لغاية كده تهريج، ما حدث جنحة مشددة يعاقب مرتكبها بالسجن 5 سنوات، ولكنها لم تُطبق على أي شخص حتى الآن»، مناشدًا النائب العام تطبيق العقوبة على مُسرب أي تسجيل صوتي للغير.

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تابع: «من له سلطة التسجيل هو القاضي وحده، والتسجيلات غير معتد بها في الاتهام على الإطلاق، ويكفي لهذا الدكتور أنه يقف أمام النيابة ويقول إنه غير معترف بهذه التسجيلات».