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رئيس الرقابة المالية السابق: تعويم الجنيه ومراجعة الدعم أهم قراراتنا الاقتصادية (فيديو)

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رئيس الرقابة المالية السابق: تعويم الجنيه ومراجعة الدعم أهم قراراتنا الاقتصادية (فيديو) رئيس الرقابة المالية السابق: تعويم الجنيه ومراجعة الدعم أهم قراراتنا الاقتصادية (فيديو)

التحرير

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قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتبر من أكثر الجهات التي أصدرت تشريعات اقتصادية قوية، معتبرًا استقلالية هيئة الرقابة المالية من أفضل القرارات التي اتخذت أثناء فترة ولايته.

وأضاف سامي خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على استحداث ما سماه «التأخير التمويلي متناهي الصغر»، والذي سيناقش بمجلس الوزراء قريبًا.

واعتبر سامي قرار تحرير سعر الصرف من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة منظومة الدعم، وإصدار قانون الاستثمار، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة البنك المركزي للشمول المالي لتصل الخدمات المالية إلى جميع الفئات المجتمعية.

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وعن المرحلة المقبلة في حياته بعد انتهاء فترة ولايته، أكد أنه في مرحلة «استراحة محارب»، في ظل عمل دؤوب ومتواصل خلال 4 سنوات مدة رئاسته للهيئة، متابعًا: «خدت طول الفترة السابقة 8 أيام إجازة فقط، وسأعود لممارسة نشاطي الطبيعي».

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التحرير

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