قبل انطلاقه.. ننشر تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

كتبت- نسمة فرج:

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للفنون الخط العربي والتي تحمل اسم شيخ الخطاطين محمد عبد القادر عبدالله، وسيقام بقصر الفنون في دار الاوبرا.

ومن المقرر أن يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة فعاليات الملتقى الخميس المقبل بقصر الفنون بحضور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنانين المشاركين والمكرمين.

ويشارك ثلاثون فنانًا عربيًا واجنبيًا من 22 دولة وتسعون فنانًا مصريًا بالملتقى ويستمر على مدار أربعة أيام بدءً من الخميس المقبل حتى الاثنين 14 أغسطس ويصاحبه ندوات للفنانين المشاركين والمكرمين.

ومن المقرر إقامة حفل التكريم وتوزيع الجوائز والحفل الفني الاثنين 14 أغسطس على مسرح الجمهورية ويتضمن حفل التكريم كلمة لوزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية ثقافية والفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين، ويليها توزيع جوائز الفائزين والمكرمين بالاضافة إلى حفل فني للموسيقى العربية بمسرح الجمهورية.