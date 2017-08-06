أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبل انطلاقه.. ننشر تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبل انطلاقه.. ننشر تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

09:34 م الأحد 06 أغسطس 2017

قبل انطلاقه.. ننشر تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

وزير الثقافة حلمي النمنم

كتبت- نسمة فرج:

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للفنون الخط العربي والتي تحمل اسم شيخ الخطاطين محمد عبد القادر عبدالله، وسيقام بقصر الفنون في دار الاوبرا.

ومن المقرر أن يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة فعاليات الملتقى الخميس المقبل بقصر الفنون بحضور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنانين المشاركين والمكرمين.

ويشارك ثلاثون فنانًا عربيًا واجنبيًا من 22 دولة وتسعون فنانًا مصريًا بالملتقى ويستمر على مدار أربعة أيام بدءً من الخميس المقبل حتى الاثنين 14 أغسطس ويصاحبه ندوات للفنانين المشاركين والمكرمين.

ومن المقرر إقامة حفل التكريم وتوزيع الجوائز والحفل الفني الاثنين 14 أغسطس على مسرح الجمهورية ويتضمن حفل التكريم كلمة لوزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية ثقافية والفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين، ويليها توزيع جوائز الفائزين والمكرمين بالاضافة إلى حفل فني للموسيقى العربية بمسرح الجمهورية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الثقافة يشهد حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية اليوم

    أخبار

  • وزير الثقافة لأوائل الثانوية: أنتم عماد المستقبل

    أخبار

  • 32 توصية بمؤتمر "دور الشباب في الإصلاح الثقافي"

    أخبار

  • وزير الثقافة يشهد ختام مؤتمر " بشبابها أقوى" بالأقصر غدًا

    أخبار

إعلان

c5e3112b2a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري