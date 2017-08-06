أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مايك بنس ينفي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مايك بنس ينفي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

09:44 م الأحد 06 أغسطس 2017

مايك بنس ينفي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

واشنطن - (أ ش أ):

نفى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الأحد، ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية مؤخرًا بأنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي تجري عام 2020.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية عن بنس قوله: "إن ما نشرته صحفية نيويورك تايمز بهذا الصدد غير صحيح على الإطلاق، فضلا عن أنه مخز وشائن".

وأضاف: "إن ما نشرته نيويورك تايمز يمثل آخر محاولة في إطار المساعي الرامية لبث بذور الإنقسام داخل الإدارة الأمريكية الحالية"، مؤكدا أن فريق الرئاسة الأمريكية بأسره يركز جهوده في الوقت الراهن على دفع برنامج الرئيس دونالد ، ويسعى لدعمه ترشحه لفترة رئاسية جديدة عام 2020 .

وفي السياق ذاته، قالت كليين كونواي كبيرة مستشاري البيت الأبيض: "إن مايك بنس يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، ولكن من أجل إعادة انتخابه نائبا للرئيس وليس لشغل منصب الرئاسة ذاته".

وأضافت كونواي - في مقابلة حصرية أجرتها مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي أذيع على شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - "أن مايك بنس شخصية ملتزمة جدا ومخلصة للغاية، فضلا عن أنه يمارس دوره الحالي كنائب للرئيس ترامب بفعالية ونشاط وإيجابية بدرجة كبيرة"، مشيرة إلى إنها شاركت بنس العمل لعدة عقود من الزمن".

هذا المحتوى من

c9853ec842.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: التصويت بفرض عقوبات ضد سيؤثر عليها ماليا

    أخبار

  • روحاني يحذر أمريكا من المساس بالاتفاق النووي

    أخبار

  • سفير روسيا السابق في واشنطن ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • 100 وفد أجنبي" في مراسم تأدية روحاني اليمين لدورة رئاسية ثانية

    أخبار

إعلان

10003a580a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية