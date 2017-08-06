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محافظ أسيوط يزور الدير المعلق في ختام احتفالاته (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يزور الدير المعلق في ختام احتفالاته (صور)

09:45 م الأحد 06 أغسطس 2017

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بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد عددًا من الأقسام والأكمنة

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بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد عددًا من الأقسام والأكمنة

أسيوط - أسامة صديق:

زار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الأحد، دير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب والذي يطلق عليه "الدير المعلق" لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة ختام احتفالاتهم بذكرى تأسيس أول كنيسة باسم الشهيد مارمينا العجائبي، وهي احتفالات تقام كل عام لمدة 26 يومًا، ويطلق عليها "موسم الـ 26 يوم"، ويقيم خلاله رهبان دير مار مينا القداسات اليومية والصلوات والنهضات الروحية طول أيام الاحتفال لخدمة ورعاية زوار الدير.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء حاتم رياض رئيس فرع الأمن الوطني، والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، وياسر عمر ومرتضى العربي عضوا مجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح، واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط لمنطقة شرق، واللوء أشرف محمد حسن رئيس مركز أبنوب.

وقال المحافظ إنه حريص على التواصل الدائم مع الأخوة الأقباط في جميع المناسبات، وعبر عن سعادته بتواجده وسط المواطنين في احتفالات تسودها المودة والحب والتسامح، موجهًا الشكر لنيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة على استضافته القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية في الاحتفال "لأنه خير دليل على التعايش كنسيج واحد مسلمين وأقباط داخل وطن واحد"، على حد قوله.

فيما وجه الأنبا لوكاس الشكر لمحافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية التي شاركت في الاحتفال، لافتًا إلى أن الدير يقدم خدماته لجميع الزوار والمناطق المحيطة كما ينفذ قوافل طبية في جميع التخصصات ويقوم بصرف الأدوية بالمجان.

يذكر أن دير الشهيد مارمينا العجائبي يقع بالضفة الشرقية لنهر النيل شمال مدينة أبنوب بحوالي 25 كم على ارتفاع 170 مترًا من سطح الأرض، لذلك اشتهر بالدير المعلق.

ويتبع الدير من الناحية الإدارية قرية المعابدة أما كنسيًا فيتبع إيبارشية أبنوب والفتح، ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع الميلادي، وتم ترميمه عام 1998 بإشراف هيئة الآثار.​

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