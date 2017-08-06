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رئيس البرلمان: "المحامين" قلعة الحرية والعدالة.. وسنعمل على تطوير المهنة

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان: "المحامين" قلعة الحرية والعدالة.. وسنعمل على تطوير المهنة

09:16 م الأحد 06 أغسطس 2017

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت- هاجر حسني:

أعرب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سعادته للمشاركة في حفل وضع حجر أساس مبنى نقابة المحامين الجديد، مؤكدًا أنها قلعة الديمقراطية والحرية والعدالة.

وقال عبد العال -عقب وضع حجر أساس المبنى الجديد-، اليوم الأحد، "لازمت النقيب سامح عاشور أثناء وضع الدستور، ودفعنا معًا لوضع النصوص المعنية بمهنة المحاماة بالدستور، ولا أزال مدافعا عن تلك المهنة التي أشرف للانتساب إليها".

وأضاف: "للعدالة وجهان، القاضي والمحامي، تحتاج لوجود قاضي نزيه، ومحامي حر وأمين، لإبراز وجه الحقيقة، فالقضية تأتي للمحامي أوراق متناثرة ويصنع منها قضية للوصول للعدل، وعلى شباب المحامين التزود بالثقافة القانونية والعامة، فالمحامي يجب أن يكون موسوعة ويقرأ في كافة فروع الثقافة والمعرفة" بحسب قوله.

وتابع: "باعتباري رئيس مجلس النواب سأكون مدافعا عن تلك المهنة، وهناك مشروع لقانون المحاماة وسنتواصل معًا لتطوير المهنة، فكم من رؤساء وزراء ، ورؤساء مجلس النواب والوزراء كانوا من أبناء تلك المهنة العريقة".

ووضع سامح عاشور، نقيب المحامين، الأحد، حجر الأساس لمبنى النقابة الجديد، بمقر النقابة الكائن بشارع رمسيس.

وحضر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء ماجد السرتي، رئيس الشركة الهندسية للمقاولات والإنشاءات التابعة للوزارة، والتي تتولى عملية إنشاء المبنى الجديد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من نقباء الفرعيات وأعضاء مجالسها.

 

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