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ضبط تاجري مخدرات بالداخلة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجري مخدرات بالداخلة في الوادي الجديد

09:11 م الأحد 06 أغسطس 2017

ضبط تاجري مخدرات بالداخلة في الوادي الجديد

قسم الداخلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقيادة العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تاجري مواد مخدرة بواحة الداخلة.

تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم الداخلة، بأن حملة أمنية مكبرة بقيادة النقيب كريم الصيرفي معاون مباحث قسم الداخلة، والملازم أول محمود همام معاون ثاني مباحث القسم، أسفرت عن ضبط "م " 28 سنة - عاطل ومقيم بقرية غرب الموهوب، بحوزته 250 قرص مخدر، وهاتف محمول، و"أ" 30 سنة - عاطل ومقيم قرية الراشدة، وبحوزته 20 قطعة حشيش، و 195 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من حصيلة تجارتهما.

حُرزت المضبوطات، وحُررا المحضران رقم 1002 و1001 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة لعامة لاستكمال التحقيقات.​

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