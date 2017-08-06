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مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على كنيسة بنيجيريا

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على كنيسة بنيجيريا

09:10 م الأحد 06 أغسطس 2017

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على كنيسة بنيجيريا

الشرطة النيجيرية

كانو - (د ب أ): 

ذكرت الشرطة النيجيرية أن 8 أشخاص قتلوا، الأحد، عندما دخل مسلح كنيسة في جنوب نيجيريا وفتح النار.

وقال جاربا عمر، مفوض الشرطة بولاية أنامبرا، للصحفيين إن 18 شخصًا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة "أوزوبولو" بولاية أنامبرا.

وذكر شاهد عيان، طلب عدم الكشف عن هويته أن عدة مسلحين اقتحموا كنيسة "سانت فيليب" الكاثوليكية خلال قداس، وأطلقوا النار على رجل، يبدو أنهم كانوا يبحثون عنه وفتحوا النار على باقي المصلين.

غير أن عمر قال إنه كان هناك مهاجم واحد فقط.

وأضاف: "من خلال ما توصلنا إليه، تم تنفيذ الهجوم من قبل أحد سكان المنطقة".

وأضاف مفوض الشرطة أن الرجل، بعد إطلاق النار على ضحيته المستهدف، واصل نوبة إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل وإصابة مصلين آخرين.

وتابع عمر قائلا إن الهجوم أعقب شجارا بين شخصين من القرية، كانا يقيمان في جنوب إفريقيا. وقال بعض السكان إنهما كانا من كبار موزعي المخدرات وعادا لموطنهما كي يتوسط زعماء مجتمعيون من أجل التوصل إلى اتفاق بينهما.

وقال معلم متقاعد، يدعى أونيكويري أوكافور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "سمعت أن بعض الزعماء المجتمعيّن يتعاملون مع الأمر، ولم يتم حله بعد. لقد شعرنا بصدمة كبيرة، إزاء ما حدث صباح اليوم".

وقال رجل آخر من السكان يدعى أبيل أمانسي إن أول من قتل في الكنسية، هو والد أحد موزعي المخدرات المزعومين.

وذكر عمر أن السلطات لم تلق القبض على أي شخص حتى الآن.

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