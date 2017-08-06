لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: يجب أن يستمر العمل رغم استقالة "كارلا بونتي"

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا والمكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات في سوريا أن عضو اللجنة السويسرية كارلا ديل بونتي كانت أبلغت رئيس اللجنة باولوز بينيرو وعضو اللجنة كارين أبو زيد في منتصف يونيو الماضي نيتها الاستقالة من العمل في اللجنة الدولية.

وأعرب بينيرو وكارين أبو زيد ـ في بيان صدر في جنيف ـ عن شكرهما لديل بونتي على جهودها باللجنة وتدخلاتها لدعم قضية العدالة، وقالتا: "إنه مع استمرار النزاع السوري فإن عمل اللجنة يجب أن يستمر من أجل الوفاء بولايتها التي تحقق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في النزاع المسلح".

وأضاف البيان أن العمل يجب أن يستمر وأن يتم، وحيثما أمكن تحديد هوية الجناة المزعومين من أجل دعم الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وتابع: "إنه من واجب اللجنة أن تستمر في عملها لصالح العدد الكبير من الضحايا السوريين الذين تعرضوا الى انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية المعروفة للإنسانية، وإن هذه الجهود مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".