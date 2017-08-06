محافظ سوهاج: تطوير برامج المراكز التكنولوجية في 3 مراكز
محافظ سوهاج: تطوير برامج المراكز التكنولوجية في 3 مراكز
09:12 م الأحد 06 أغسطس 2017
الدكتور أيمن عبد المنعم
سوهاج - أ ش أ:
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتطوير برامج المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية ، لافتا إلى أنه تم اليوم عقد إجتماع بالمحافظة مع عدد من خبراء البنك الدولي تناول تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وقال المحافظ - فى تصريح اليوم - إنه تم الإتفاق على تطوير برامج الخدمات التكنولوجية بالوحدات المحلية بمركزى طما والبلينا وحى شرق مدينة سوهاج ، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي والذي يهدف إلى تقليل الإجراءات والفترة الزمنية للحصول على الخدمات الجماهيرية وخاصة تراخيص المباني والمرافق.
ولفت إلى أن فريقا من الخبراء المختصين بتطوير برنامج المراكز التكنولوجية سيقوم بمراجعة متطلبات الحصول على صور ملفات التراخيص من الوحدات المحلية الثلاث من أجل العمل على تطوير البرامج وتحسين الخدمات المقدمة بها، كما سيتم عقد ورش عمل مع المعنين بتلك المراكز ومسؤولي الرخص ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية الثلاث وعدد من طالبي الخدمات الهندسية للتدريب على كيفية سرعة إنهاء الأوراق المطلوبة للتراخيص.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالأسماء.. حركة تنقلات بين لواءات مديرية أمن سوهاج
-
بالصور.. "سوهاج" تبحث تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات
-
بالصور.. ري الزراعات والمحاصيل بمياه الصرف الصحي في سوهاج
-
نيابة سوهاج تصرح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بئر صرف صحي
إعلان
إعلان