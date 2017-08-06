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مصرع شاب صدمته سيارة نقل في الفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب صدمته سيارة نقل في الفيوم

09:04 م الأحد 06 أغسطس 2017

مصرع شاب صدمته سيارة نقل في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

لقي شاب بقرية اللاهون في محافظة الفيوم، اليوم الأحد، مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل تابعة لإحدى شركات المقاولات، وفرت هاربه.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا بالحادث ومصرع (حسام عيد فرج - 23 سنة), حاصل على مؤهل متوسط.

وتبين من تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم, أن الشاب كان ينزل "طوب أبيض" من سيارة نقل, وأثناء وقوفه جوار حمولة الطوب, صدمته سيارة نقل تابعة لإحدى شركات المقاولات, ما أدى لوفاته في الحال, قبل أن يفر قائد السيارة التي صدمته.

أخطرت نيابة مركز الفيوم بالحادث، وقرر محمود محمد أبو زيد وكيل أول نيابة المركز بسرعة ضبط وإحضار قائد السيارة الهارب, والتصريح بدفن جثة المجني عليه.​

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