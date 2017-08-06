حجازى وحفتر يبحثان نتائج جهود حل الأزمة الليبية ومباحثات فرنسا

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والوفد المرافق له، حيث تم استعراض نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن ونتائج مباحثات فرنسا مؤخرًا لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي.

وأكد اللجنة في بيان صحفي، أن الاجتماع استعرض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه. مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ذلك استمرراً للجهود المصرية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأكد الجانبان استثمار كافة النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبى دون التفريط فى الثوابت الوطنية، وقد أكد المشير خليفة حفتر على تقديره والشعب الليبى للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على كافة المستويات وأثنى على جهود المصالحة بين مصراته والشرق الليبي.

ومن جانبه، ثمن الفريق محمود حجازي على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال حتى تكون ليبيا دولة موحدة خالية من التطرف داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.