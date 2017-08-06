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نقيب الصيادلة ينشر مستندات لتورط الصحة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية

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نقيب الصيادلة ينشر مستندات لتورط الصحة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية نقيب الصيادلة ينشر مستندات لتورط الصحة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية

التحرير

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وجه الدكتور محي عبيد النقيب العام لصيادلة ، اتهامًا إلى وزارة الصحة، بتوزيع أدوية لعلاج فيروس سي منتهية الصلاحية على مستشفيات التأمين الصحى، مفصحًا عن مستندات تثبت تورط الوزارة في تلك العملية، حسب قوله.

وكتب عبيد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "عندما يعلن المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة، أننا لا نملك أدلة فساد، نجد أن الوزارة سعت إلى توجيه نحو ٤٩ ألف علبة لعلاج فيروس سي انتهت صلاحيتها إلى هيئة التأمين الصحي، وطمس تاريخ الانتهاء على أشرطة الدواء، إضافة إلى مخاطبة بين الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والشركة المصرية لتجارة الأدوية في هذا الشان، تؤكد صحة ما أقوله".

وأضاف عبيد: "هذا بلاغ مقدم إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الصحة ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية لكشف الحقيقة وإعلانها على العامة". 

نقيب الصيادلة أبدى، في تصريحات لـ"التحرير"، استنكاره للطريقة التى تتعامل بها وزارة الصحة مع الصيادلة، معتبرا أن الأزمة أكبر من أن تتحول لمهاترات بين الصيادلة ومتحدث الصحة، الذي يدافع عن موقف الوزارة "دون فهم"، حسب وصفه.

وأكد مسئول بهيئة التأمين الصحي، فضل عدم ذكر اسمه، رواية "عبيد"، قائلًا إن "الصحة" توزع أدوية منتهية الصلاحية على مستشفيات التأمين بدلا من التخلص منها، مضيفا أن سعر العبوة الواحدة من هذا الدواء (كلاتازيف) 8 آلاف جنيه.

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واستنكر المصدر، في تصريحات خاصة، منح الوزارة كل مريض 6 عبوات، في حين أن المريض الواحد لا يحتاج أكثر من ثلاث عبوات.

ويذكر أن نقيب الصيادلة قد اتهم "الصحة" بـتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على مستشفيات التأمين، في مداخلة تلفزيونية، ورد عليه في حيته متحدث الوزارة، مؤكدًا أنها "ستقاضيه".

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