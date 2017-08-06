أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الأركان يبحث مع حفتر الأزمة الليبية (فيديو)

Google+ Print
رئيس الأركان يبحث مع حفتر الأزمة الليبية (فيديو) رئيس الأركان يبحث مع حفتر الأزمة الليبية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع «يوتيوب»، مقطع لاستقبال اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، برئاسة الفريق محمود حجازي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطن الليبي والوفد المرافق له.

واستعرض الطرفان نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن لحل الأزمة الليبية، ونتائج مباحثات فرنسا في هذا السياق، والخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه.

الجانبان أكدا استثمار كل النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية.

شاهد أيضا

وأكد المشير خليفة حفتر تقديره والشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على جميع المستويات، وأثنى على جهود المصالحة بين مصراتة والشرق الليبية، ومن جانبه ثمن الفريق محمود حجازي جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)