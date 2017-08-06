رئيس الأركان يبحث مع حفتر الأزمة الليبية (فيديو)

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع «يوتيوب»، مقطع فيديو لاستقبال اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، برئاسة الفريق محمود حجازي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطن الليبي والوفد المرافق له.

واستعرض الطرفان نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن لحل الأزمة الليبية، ونتائج مباحثات فرنسا في هذا السياق، والخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه.

الجانبان أكدا استثمار كل النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية.

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وأكد المشير خليفة حفتر تقديره والشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على جميع المستويات، وأثنى على جهود المصالحة بين مصراتة والشرق الليبية، ومن جانبه ثمن الفريق محمود حجازي جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.