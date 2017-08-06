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مستشار الكنيسة: الأقباط فى حالة إحباط لعدم التحقيق فى بلاغ سالم عبد الجليل

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مستشار الكنيسة: الأقباط فى حالة إحباط لعدم التحقيق فى بلاغ سالم عبد الجليل مستشار الكنيسة: الأقباط فى حالة إحباط لعدم التحقيق فى بلاغ سالم عبد الجليل

التحرير

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قال المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، ورئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه يشعر بالأسى والمرارة لعدم مثول الشيخ سالم عبد الجليل، للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده، والذى يحمل رقم 120 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، مشيراً إلى وجود جو من الإحباط فى صفوف المسيحيين لعدم التحقيق مع سالم عبد الجليل حتى الآن، حسب قوله.

أضاف «جبرائيل» لـ«التحرير» أنه يخشى أن يكون مصير البلاغ ضد سالم عبد الجليل بازدراء الأديان مثل عشرات البلاغات السابقة والخاصة بالنيل من احترام المسيحيين مثل ياسر برهامى ومحمد عمارة وسليم العوا وغيرهم، لافتاً إلى مرور أكثر من شهرين على البلاغ ولم يمثل سالم عبد الجليل حتى الآن.

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وكان المحامي نجيب جبرائيل أقام جنحتين ضد كل من الشيخ سالم عبد الجليل لظهوره على إحدى الفضائيات ووصف العقيدة المسيحية بأنها عقيدة فاسدة، وطلب جبرائيل بمحاكمته بتهمة ازدراء الدين المسيحي وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية.

وذكرت الجنحة التي أقامها نجيب جبرائيل، أن الشيخ سالم عبد الجليل، ارتكب جريمة ازدراء الأديان، كما يحمل ذلك التصريح في طياته تحريضًا على قتل المسيحيين.

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التحرير

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