بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد عددًا من الأقسام والأكمنة

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر، اليوم الأحد، عددًا من المراكز والأقسام والإدارات والمنشآت الحيوية بنطاق مديرية امن اسيوط، وذلك وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بشأن استنفار الخدمات الأمنية وتفعيل الخطط التأمينية وتكثيف التواجد الأمني بنطاق كل مديرية أمن.

وخلال جولته، تفقد مدير الأمن مراكز شرطة أسيوط، والبداري، وساحل سليم، وقسم ثان أسيوط، ومركز ديروط، وكمين دشلوط، والدير المحرق بكمين القوصية بالطريق الصحراوي الغربي، ومركز تدريب السائقين.

كما تفقد الأقوال الأمنية والقطاعات بمدينة أسيوط، وشدد على ضرورة أن تكون القوات في يقظة تامة لمواجهة جميع المواقف في حال وجود أي خروج عن الشرعية.