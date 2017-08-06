​المؤتمر يطالب الحكومة بتنفيذ قرارات السيسي في "عيد العلم" على أرض الواقع

كتبت- مروة شوقي:

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعادة إحياء عيد العلم وتكريم علماء مصر، مشيرًا إلى أن ‏‫تأكيد الرئيس في كلمته خلال احتفالية "عيد العلم"، اليوم الأحد، عن زيادة حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمي، دليل قاطع على النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر.

وأشاد الحزب في بيان صحفي، بقرارات الرئيس خلال المؤتمر السيسي وتأكيده بأن العلم والتكنولولجيا والإنتاج مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، مطالبًا الحكومة بتنفيذ كل ماجاء فى خطاب السيسي من قضايا تهم العلم والعلماء على أرض الواقع.

وكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصاده