"الصحفيين" تهدد بالتصعيد ضد مرتضى منصور حال منع أعضائها من دخول الزمالك

كتبت- هاجر حسني:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حال استمرار مخالفاته غير المبررة ومنعه مئات الصحفيين من أعضاء النادي وأسرهم من حقهم في دخول النادي.

وقال المجلس في بيانه، الأحد، إنه سيخاطب كافة الجهات الأمنية والإدارية المعنية لتمكين الصحفيين من دخول ناديهم.

وأشار المجلس، إلى أن شكاوى الصحفيين تزايدت في الأونة الأخيرة من تصرفات رئيس نادي الزمالك، وقراراته المتتابعة وغير المبررة، ومنعهم من ممارسة حقهم في التواجد داخل ناديهم بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها.

وتابع بيان مجلس الصحفيين: "يأتي هذا الموقف المتكرر من إدارة نادي الزمالك وبإصرار من رئيسه، رغم محاولات مجلس نقابة الصحفيين لمد جسور التواصل مع القيادة الحالية للنادي، وزيارة النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة النادي في إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الودية بين الطرفين".

وأكد مجلس النقابة، أنه في طريقه لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، تم الاتفاق عليها بالفعل إذا لم يتم حل المشكلة المفتعلة مع الزملاء خلال ثلاثة أيام على الأكثر.