بالفيديو - الداخلية تكشف تفاصيل مقتل الشاب "ثروت سامح" بطريق الفيوم

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

كشفت وزارة الداخلية، كذب ادعاءات جماعة الإخوان بتورط جهاز الشرطة في تعذيب شاب يدعى ثروت سامح، وإلقائه في الصحراء بطريق "القاهرة - الفيوم"، وتبين أن تجار مخدرات وراء ارتكاب الواقعة.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الفيوم، نفى لمصراوي، صحة ما تردد عن تورط جهاز الشرطة في الاعتداء على الشاب "ثروت سامح"، الذي عُثر على جثته مُلقاة بطريق الفيوم، قائلاً إن الشرطة نشرت صورة المجني عليه فور العثور على جثته بمختلف وسائل الإعلام؛ للتوصل إلى ذويه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها -حصل مصراوي على نسخة منه- إن خطة الأمن، توصلت إلى تحديد هوية جثة المعثور عليه "ثروت سامح السيد"، 21 سنة، طالب، ومقيم بدائرة أكتوبر بالجيزة، وأنه دائم التردد على منطقة المقابر بطريق "القاهرة - الفيوم" لتعاطي المواد المخدرة.

وتوصلت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والعميد رجب غراب، رئيس فرع البحث الجنائي بالفيوم، إلى أن بعض الشهود أكدوا قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة نقل تحمل أرقام (ف ن أ - 9927) بترك المجني عليه في حالة إعياء شديدة بمكان العثور عليه، وأن المتهمين هم (أحمد م.ف"، 25سنة، و"شريف.أ"، 29 سنة، كهربائي، و"أحمد.ر" 29 سنة، عامل، سبق اتهامه في (13) قضية "سرقة، وسلاح، ومخدرات"، و"رجب.ع"، 36 سنة، سايس، و"محمود.ع"، 35 سنة، وشهرته "شفاعة" عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة.

وأمام جهات التحقيق؛ قال المتهمون إنهم أثناء قيامهم بالتردد على منطقة المقابر بطريق "القاهرة - الفيوم" لشراء المواد المخدرة من بعض الأشخاص بالمنطقة، طلبوا منهم إلقاء المجني عليه، والذي كان على قيد الحياة في حالة إعياء شديد "مجرداً من ملابسه" وبه أثار ضرب، ثم تركوه بالطريق الصحراوي بالقرب من إحدى نقاط الإسعاف.

وقال المتهم الثاني، إنه شاهد شخصان بالمنطقة يعتديان بالضرب على المجني عليه وتجريده من ملابسه، وطلبا منهم أن يصطحبوه بسيارتهم إلى أقرب نقطة إسعاف عقب تدني حالته الصحية، حيث ألقوه بصندوق السيارة وتركوه حيًا في المكان المعثور عليه.

اتخذت الاجراءات القانونية وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.