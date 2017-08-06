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متهم بالنصب في عين شمس: "جمعت نص مليون جنيه من الضحايا"

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مصراوي Masrawy

متهم بالنصب في عين شمس: "جمعت نص مليون جنيه من الضحايا"

08:13 م الأحد 06 أغسطس 2017

تعبيريه

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص؛ لاتهامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم قدرته على إلحاقهم ببعض الوظائف بالخارج.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإنشاء "أحمد ح."، 41 عاما، شركة وهمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية بدون ترخيص، مقرها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، يتخذها لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف.

أشارت التحريات إلى أن مالك الشركة أعلن عبر الإنترنت عن توافر فرص عمل بالفنادق والمنتجعات السياحية ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم مقابل تسهيل تعيينهم في تلك الوظائف.

أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة، وبحوزته 417 جواز سفر خاصة بضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج، كمية وثائق تعارف خاصة بضحاياه، طرود بريدية تحوى بداخلها مستندات خاصة بضحاياه (شهادات ميلاد– شهادات دراسية)، كمية من (جوازات سفر– بطاقات الرقم القومي – شهادات تخرج– شهادات ميلاد – سير ذاتية)، وطليات توظيف، وفحوصات طبية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بنشاطه غير المشروع، وأنه استولى من ضحايا على مبالغ مالية بإجمالي نصف مليون جنيه، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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