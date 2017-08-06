مدير أمن الأقصر: منفذ هجوم إسنا هو نفسه مدبر تفجير الإسكندرية أبريل الماضي
مدير أمن الأقصر: منفذ هجوم إسنا هو نفسه مدبر تفجير الإسكندرية أبريل الماضي
08:19 م الأحد 06 أغسطس 2017
منفذ هجوم إسنا
الأقصر - محمد محروس:
أعلن مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، أن الإرهابي الهارب والمتورط في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في أبريل الماضي "عمرو سعد عباس إبراهيم" هو المتهم الثاني في حادث الهجوم على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، الخميس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 مدنين آخرين.
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وأضاف مدير الأمن، في تصريحات لـ "مصراوي" اليوم الأحد، أن صور الإرهابي الهارب تم نشرها اليوم على مداخل ومخارج مدينة إسنا، وفي المساجد والكنائس والمناطق الأثرية بالمحافظة، للتأكيد على أن جهات الأمن حدد هويته، مضيفًا: "سنبحث عنه في كل مكان حتى يتم ضبطه".
وخصصت مديرية الأمن خطوط ساخنة للإدلاء بأي معلومات عن المتهم الهارب على الأرقام: (01144030960 – 01121072222 – 01140480956).
وشهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء الخميس الماضي، حادث إطلاق نار من قبل إرهابيين اثنين على كمين أمني متحرك أثناء استيقافهما حال استقلالهما سيارة نقل، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.
وضبطت أجهزة الأمن أحد مرتكبي واقعة إطلاق النار، والسيارة المستخدمة، والتي عُثر داخلها على أسلحة وقنابل معدة للتفجير، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المتهم الثاني، والذي تبين أنه كان العقل المدبر لتفجير كنيسة مارمرقس بالإسكندرية في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته 17 وأصيب العشرات بينهم عدد من أفراد الشرطة.
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