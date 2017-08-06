بالصور.. ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج نقابة الصحفيين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرت نقابة الصحفيين في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، قرعة الحصول على تأشيرات الحج الممنوحة من النقابة العامة للنقابة الفرعية وعددها 5 تأشيرات.

أسفرت القرعة عن فوز كل من: هاني العوضي الصحفي بالتحرير، ورجب رمضان الصحفي بالمصري اليوم، وحسن أبو شقرة الصحفي بالميدان، وعمرو حافظ الصحفي بالجمهورية، ومنى عبد السلام الصحفية بالأسبوع، فيما تم إدراج 7 زملاء من باقي المتقدمين بكشف الاحتياط وفقًا للقرعة، وهم خالد الأمير الصحفي بفيتو، وبسمة الشحات الصحفية بالديار، وسناء صادق الصحفية بالسوق العربية، وحازم الوكيل الصحفي بالوطن، وغادة قنديل الصحفية بالأهرام، وعصام شكري الصحفي بالأهرام، وعجمي إبراهيم الصحفي بالجمهورية.

من جانبه، قال رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالمحافظة، إن لجنة القرعة والتي ترأسها ضمت في عضويتها محمد البدري، وأسماء علي بدر أعضاء النقابة.

وأضاف النقيب أن القرعة أجريت في جو من الشفافية والنزاهة، وأنه تم السماح بتصويرها بالفيديو توثيقًا لعملية سحب الأسماء والتأكيد على أنها تمت بمنتهى العدالة.